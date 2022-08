Google chystá změny Map a Obchodu na systému Wear OS

Zdroj: Dotekomanie.cz

Minulý rok jsme se dočkali překvapení v podobě uvedení nové verze systému Wear OS pro hodinky, na kterém aktivně spolupracuje Samsung. Ten zřejmě díky svému zapojení dostal exkluzivní možnost používat tento systém a dlouhou dobu nebyly na trhu hodinky s Wear OS 3. V tomto týdnu jsme se dočkali uvedení nových hodinek od Samsungu, které obsahují také novou verzi systému. Ten obsahuje i nové verze dvou aplikaci.

PrvnĂ­ dojmy z Galaxy Watch5 a Galaxy Watch5 Pro

Exkluzivně na hodinkách od Samsungu

Hodinky Galaxy Watch5 a Galaxy Watch5 Pro obsahují nejnovější systém Wear OS. Konkrétně je zde verze 3.5, přičemž je součástí i nadstavba One UI Watch 4.5, která byla představena před nějakou dobou a bude dostupná i na starší generaci Watch4. Kromě novinek v rámci systému se ukazuje, že jsou zde i nové verze dvou aplikací.

V první řadě došlo na předělávku samotného obchodu s aplikacemi. Jde spíše o designovou proměnu. Součástí je personalizovaný výběr, kolekce nebo ukázka aplikací, které jsou v kurzu.

Další novinka se týká Google Map. Zde je nejpodstatnější změnou možnost fungování bez aktivního připojení k mobilnímu telefonu nebo k internetu. Jinak řečeno, navigace by měla fungovat v režimu offline. Nejde ale o jediné novinky, co se týče aplikací. Máme se dočkat i SoundCloud a Deezer s možností stažení hudby do hodinek. Všechny tyto novinky nejsou dostupné ihned a ani zde není nějaké přesné datum. Uvádí se, že se jich uživatelé dočkají do konce roku.

