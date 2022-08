Galaxy S23 Ultra: 200MPx snímač, 0,6µm pixely a baterie s kapacitou 5 000 mAh

Galaxy S22 Ultra; zdroj: Dotekománie

Samsung by měl příští rok tradičně představit telefony řady Galaxy s pořadovým označením S23. Samozřejmě ještě před tím, než budou telefony představeny, se budeme průběžně dozvídat mnoho informací o možné budoucí podobě a také technických specifikacích.

Poodhalují se specifikace top modelu Galaxy S23 Ultra

Vůbec nejvybavenější model Galaxy S23 Ultra by měl, podle úniků od Ice Universe, se stejnou kapacitou baterie, jako má současný model Galaxy S22 Ultra, tedy 5 000 mAh. Galaxy S23 Ultra by dle zvěstí měl obdržet vylepšený čip nové generace Snapdragon 8 Gen 2. Ten by měl přinést opět lepší vlastnosti oproti vylepšenému čipu 8+ Gen 1. Podle dostupných informací existuje veliká pravděpodobnost, že by řada S23 měly používat pouze procesory Snapdragon a Exynos by mohly být součástí jiné modelové řady.

S ohledem na kapacitu baterie by i modelová řada S23 mohla používat rychlé 45W nabíjení, ale není vyloučeno, že by mohla být rychlost navýšena. Co se týče fotoaparátu, mluví se o snímači s rozlišení 200 MPx a velikosti pixelů 0,6µm. Vychází to z informací, které pocházejí od zdroje, který tyto specifikace uveřejnil. Galaxy S23 by tedy měl být pravděpodobně vybaven snímačem ISOCELL HP2.

Zdroj: gsmarena.com



