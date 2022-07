Youtube Music aplikace konečně dostává novou podobu playlistů

Zdroj: Dotekománie

Youtube Music testuje nové vytváření front a rádií, ale zatím to nevypadá, že by se novinka jen tak objevovala u uživatelů. Zřejmě si budeme muset nějakou dobu počkat, ale asi s ní tak trochu souvisí jedna změna, která se co nevidět dostane do vašich zařízení.

Lepší design

Sice Youtube Music prochází postupně změnami, tak co se týče playlistů, tedy seznamů skladeb, tak na ten designéři tak trochu zapomněli. Rozhodně podoba byla tak nějak zastaralá vůči celé aplikaci. V podstatě se nabízela dvě dominantní tlačítka a pak několik drobnějších, kterých jste si nemuseli všimnout.

Youtube Music ale postupně začíná dostávat novou podobu playlistů. Níže můžete vidět porovnání původní a nové verze. Právě u té nové máte všechna funkční tlačítka vedle sebe, a to i s přístupem do samotného menu. V horní části zůstalo tlačítko pro cast a také pro vyhledávání. Pod obrázkem seznamu se pak nachází možnost stažení, přidání, přehrávání, sdílení a pak je přístup do menu.

Bohužel novou verzi nemáme k dispozici a zřejmě samotné šíření je velmi pozvolné. Nevíme tak zcela jistě, kde se nachází funkce pro náhodné pořadí přehrávání. Rozhodně je ale nová podoba modernější a více zapadá do celkové aplikace.

