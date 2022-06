Zvažujete nákup dronu? Vzdušín představuje nejzajímavější funkce, které vám zpříjemní létání! [komerční článek]

Processed with VSCO with g3 preset

Létání s drony se stalo oblíbeným koníčkem, pro spoustu lidí ale zatím zůstává nedostupné. Často přitom jde o kreativní mladé tvůrce, kteří si drony nemůžou dovolit nebo nemají zkušenost s jejich obsluhou. To však mění firma Vzdušín, která představuje cenově dostupné drony s pokročilými funkcemi.

Nejlepší drony na světě v sobě kombinují snadné ovládání, dostupnou cenu a zajímavé funkce. Přesně o to se snaží Vzdušín se svojí značkou Aerium. Běžným uživatelům se dostanou do ruky drony za rozumnou cenu, se kterými pořídí dechberoucí záběry.

Budoucnost je už dnes

S drony Aerium se otevírají možnosti pro amatérské filmaře. Díky kameře s rozhledem 360° získají přehled nad samotným letem a vyfotí dokonalé snímky z ptačí perspektivy. Drony s kamerou točí záběry ve 4K a fotí dokonce v 6K rozlišení.

Velkou výhodou je Pan-Tilt naklápěcí kamera. Ta se přirozeně naklápí až do úhlu 110°. Širokoúhlý duální objektiv dosáhne svislého úhlu pro focení od -90 až do příjemných 20°. Náklon kamery ovládáte sami, a nad natáčením tak máte plnou kontrolu.

Levné drony pro filmaře

U filmu ještě chvíli zůstaneme. Vzdušín nabízí drony Aerium v různých konfiguracích a díky tomu si tak pořídíte dron přesně podle vašeho gusta. Máte tak možnost nákupu levného dronu se základnímu funkcemi i dronu za vyšší cenu pro náročnější filmování.

Některé drony Aerium mají 50 × digitální zoom se stoprocentní stabilizací, díky kterému dosáhnete čistých záběrů i při vyšší rychlosti. Jiné modely zase disponují axiálním nakloněním a stabilizací pro natáčení rychlých průletů.

Ovládání zvládne i amatér

Na dronech s kamerou značky Aerium uživatelé oceňují snadné ovládání. Po rychlém spárování mobilního telefonu s ovladačem se můžete směle pustit do létání. Dostatek senzorů přitom zamezí případné srážce s nečekaným předmětem.

S ovládáním vám pomůže i GPS umístěná v dronu. Pro náročnější záběry si v mobilní aplikaci můžete dokonce nastavit GPS body, které dron automaticky navedou na požadovanou trasu. Vy pouze kontrolujete kvalitu záběru. Zajímavé záběry získáte i díky možnosti kroužení kolem jednoho bodu – skvělá funkce pro natáčení v přírodě.

GPS oceníte také pokud se dron nečekaně vybije nebo se vám ztratí z dohledu. V optimálních podmínkách získávají drony signál z deseti družic, díky čemuž ztracené zařízení vypátráte s přesností na desítky centimetrů.

Až 30 minut letu na jedno nabití

Výdrž dronu ovlivňuje baterie, kterou ho výrobce opatřil. Modely s největší kapacitou zvládají natáčení po dobu 30 minut, což odpovídá přibližně deseti nalétaným kilometrům. V nabídce Vzdušínu však najdete i levnější drony s výdrží kolem 20 minut.

Zajímavě se jeví také vzdálenost, v jejímž rámci můžete drony ovládat. Díky využití Wi-Fi signálu ovladač pokryje rádius přibližně o dvou kilometrech. Tuto plochu samozřejmě zmenšují přírodní překážky a meteorologické podmínky.

Co se nám na dronech Aerium líbí nejvíce? Jejich velikost! Zatímco profesionální drony horko těžko složíte do kufru auta, Vzdušín přichází s drony, které jsou lehké a kompaktní. Po ukončení letu přístroj složíte a bez problému uložíte ho do běžného batohu.

Využijte dron na sociálních sítích

Pro koho jsou tedy drony Aerium určené? Pro fanoušky filmování, sociálních sítí a nadšence do videí. Ti všichni získají mašinku za příznivou cenu, za kterou by se nestyděli ani profesionální filmaři.

Díky možnosti ovládání pomocí gest zvládnete s dronem vytvořit i selfie, aniž by na ní byl ovladač nebo telefon a ještě k tomu ve vysoké kvalitě.

Vzdušín se tím přiblížil moderním trendům. Stále více tvůrců využívá drony s kamerou pro natáčení obsahu na sociální sítě. Širokoúhlé svislé fotografie se vám budou hodit i na Instagramu, který plánuje přechod na tento formát z klasických čtvercových fotek.

Příprava dronu na vzlétnutí

Systém bezpečnostních prvků musí před před startem projít kalibrací – automatické funkce, gyroskop a GPS musíte před startem nastavit. To ale na rozdíl od jiných zvládnou drony Aerium za pár minut v několika krocích:

kontrola ovládání, ověření nastavení gyroskopu – vše pomocí jednoho tlačítka, připojení k telefonu a jeho připevnění k ovladači, geomagnetická korekce pro přesné GPS zaměření.

Co je na tom nejlepší? Že všechny přípravy zvládne dron sám s minimem vaší pomoci. I ty nejlepší drony před startem potřebují dlouhé nastavení a spolupráci obsluhy. Drony Aerium se ale o vše postarají téměř samy.

Provoz dronů a legislativa

Konec roku 2020 přinesl změnu v podmínkách pro provoz dronů. Prakticky všechna zařízení od té doby vyžadují registraci na Úřadu pro civilní letectví. Nová legislativa rozdělila drony do třech skupin:

open – většina běžně dostupných dronů včetně značky Aerium,

specific – profesionální drony s vyššími požadavky na provozovatele,

certified – kategorie určená dronům pro nákladní a osobní dopravu, zatím nevyužitá.

Při registraci Úřadu pro civilní letectví složíte online zkoušku teoretických znalostí. Bez ní to zkrátka nejde a my ji vřele doporučujeme. Získáte totiž přehled o tom, co si s dronem můžete dovolit.

Drony s kamerou za nízké ceny

Přemýšlíte nad pořízením vlastního dronu? V e-shopu Vzdušín.cz najdete kvalitní, pokročilé a zároveň cenově dostupné drony s kamerou, se kterými se za pár minut stanete filmařem. Ke všem modelům Aerium zde budete mít k dispozici náhradní díly a navíc na nákup každého dronu získáte dopravu zdarma.

Do konce srpna 2022 navíc můžete využít slevový kód „SlePR12500“, se kterým se cena vybraných dronů sníží o 500 Kč. Tak vzhůru do oblak!



