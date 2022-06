Galaxy A23 bude i ve verzi s 5G

Galaxy A23; Zdroj: Samsung

Samsung zpravidla uvedl v minulosti dvě verze jednoho smartphonu najednou. Jedna nabízela jen LTE konektivitu a druhá se již chlubila podporou sítí páté generace. Letos již Samsung uvedl Galaxy A23, ale jen s LTE. Nyní se objevují informace o 5G verzi.

Galaxy A23 5G

Běžný model má ve výbavě procesor Snapdragon 680, který podporuje jen LTE. Pro přidání 5G bylo nutné vyměnit procesor. Dle uniklých specifikací bude mít Galaxy A23 5G procesor Snapdragon 695. Kromě toho se dozvídáme, že bude existovat varianta se 4 GB operační paměti, ale měla by být ještě 8GB verze. Sice se původně očekával model od Mediateku, ale asi došlo ke změně plánů.

Displej by měl mít 6,55 palců, což je o něco méně než u LTE verze. Poslední informace se týká systému. Samsung použije samozřejmě Android 12 s nadstavbou One UI. Více informací zatím není k dispozici. Co se týče designu, tak neočekáváme nějaké razantní změny. Vzhledem k nutnosti integrace 5G antén se ale rozměry a hmotnost mohou lišit.

Vzhledem k použití dražšího procesoru ale očekáváme, že některé specifikace půjdou dolů. Nevíme, jestli se to dotkne zadní kamerové výbavy, nebo jestli nedojde na snížení jiných specifikací.

Zdroj: gsmarena.com



