Galaxy Watch5 Pro mají nabídnout o 60 % větší kapacitu baterie [aktualizováno]

Aktualizováno 16. 5.

Po měsíci zde máme další informace o nadcházejících hodinkách Galaxy Watch5 Pro. Dle @universeIce mají nabídnout prémiové materiály. Konkrétně pro ochranu displeje bude použit safír a samotné tělo nabídne titan, respektive titanovou slitinu. Dá se tedy očekávat, že cena značně naroste při takovéto výbavě. Možná Samsung mění strategii a místo rozdílných specifikací se budou jednotlivé modely lišit zejména materiály.

Aktualizováno 10. 4.

Nejnovější zprávy kolem chystaných hodinek od Samsungu poodhalují velikost baterie. Sice jsme zde měli náznaky kolem běžné verze, ale Galaxy Watch5 Pro nabídnou značné vylepšení. Zřejmě se objeví Galaxy Watch5 Pro, které nabídnou kapacitu baterie na úrovní 572 mAh. To je o 60 % více než u největší verze Galaxy Watch4. Je ale otázkou, jak se toto navýšení odrazí na samotné velikosti hodinek. Zatím si budeme muset počkat na potvrzení a případně doplňující informace. Je ale otázkou, jestli hodinky nebudou mít nakonec jiný název.

Aktualizováno 15. 3.

Po pár dnech zde máme další informace kolem nadcházejících hodinek od Samsungu se systémem Wear OS. Tentokrát se dozvídáme, že by 40mm verze mohla mít větší kapacitu baterie. Aktuální model nabízí 247 mAh, zatímco nová generace bude mít dle certifikace 276 mAh. Dá se předpokládat, že podobný posun bude i u větší verze. Není ale jasné, jestli to bude mít nějaký vliv na dobu používání. Minimálně očekáváme nějaké to prodloužení.

Původní článek 13. 3.

Nové chytré hodinky Samsung Galaxy Watch 5 by měly být představeny letos v srpnu a podle zvěstí by mohly být vybaveny funkcí měření tělesné teploty.

Galaxy Watch 5 by mohly umět měřit tělesnou teplotu

Přidáním této funkce pravděpodobně Google reaguje na probíhající situaci kolem COVIDu, kdy chce uživatelům přinést ještě lepší možnost kontroly tělesné kondice včetně zdravotních ukazatelů, jakým je i tělesná teplota. Samsung i Apple implementaci této funkce prozatím oddalovali, jelikož se jim efektivně nepodařilo vyřešit problémy se zkreslením naměřených hodnot kvůli vnějším faktorům, jakým je například okolní teplota generovaná například zahříváním při cvičení a podobně.

Samsung údajně vyvinul novou technologii, která by toto mohla vyřešit. Pro měření bude pravděpodobně používat technologii v podobě infra teploměru. Prozatím to ale není zcela jisté. Kromě měření tělesné teploty přes chytré hodinky by Samsung rovněž mohl implementovat měření přes infra technologii i do svých sluchátek Galaxy Buds. Testování takového prototypu sluchátek bylo dokončeno a Samsung údajně připravuje termín vydání. Chytré hodinky Galaxy Watch 4 byly vydány vloni 11. srpna, je tedy pravděpodobné, že jejich nástupce Galaxy Watch 5 přijde v podobném termínu.

