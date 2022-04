Samsung chystá čtvrtou generaci Galaxy Z, zřejmě přibude jeden typ navíc [aktualizováno]

Galaxy Z Flip 3; zdroj: Dotekomanie.cz

Aktualizováno 10. 4.

V posledním týdnu se objevilo několik informací kolem nadcházející generace zařízení s ohebným displejem od Samsungu. Většinou se soustředily kolem verze Fold. Ta by měla přijít s lepší kamerou umístěnou pod displejem, respektive by měla mít lepší kvalitu. Kromě toho ale čtečka otisků prstů zůstane na boku zařízení. Zde zřejmě nejde o nemožnost ji umístit pod displej, jako spíše o dostupnost u zařízení, které jde používat dvěma způsoby.

Sice zatím nic nevíme o kamerové výbavě, ale Fold4 zřejmě projde zásadní změnou v samotném ohebném mechanismu, tedy kloubu. Ten by měl mít jen jeden ohyb a zřejmě to souvisí s možností umístění stylusu do těla zařízení. Je ale otázkou, jestli tato změna nebude mít výrazný dopad na konstrukci zařízení a jestli zde nebudou vyšší rizika poškození displeje.

Původní článek 29. 3.

Samsung se dá považovat za lídra v segmentu ohebných smartphonů. Navíc u poslední generace si jde všimnout, že cena šla dolů a navíc byla přidána odolnost vůči vodě. Objevují se informace o čtvrté generaci, která by se mohla rozrůst o ještě jeden typ.

Z Flip4, Z Fold4 a ještě jeden navíc?

Že se chystají modely Z Flip4 a Z Fold4, není pochyb. Nebude ani překvapením, že se nabídnout v mnoha ohledech lepší specifikace. Podle posledních náznaků máme očekávat procesory Snapdragon 8 Gen 1+, tedy vylepšenou verzi stávajícího nejrychlejšího SoC od Qualcommu.

Některé zdroje mluví o použití ještě odolnějšího krytí ohebného displeje, což je pochopitelné, ale není jasné, jestli více odolá tvrdším materiálům. Kromě toho se ale objevují náznaky, že bychom se letos mohli dočkat třetího typu. Objevují se totiž kódová označení B4, Q4 a N4. Právě poslední je novinkou. Není ale jasné, jak by měl tento mobil nebo tablet vypadat.

Jednak se nabízí možnost, že by N4 byl velký tablet s integrovaným stylusem. Některé zdroje ale poukazují na odlišnou konstrukci. Ve hře je tak rolovatelná konstrukce ve stylu Oppo X 2021. Samozřejmě si budeme muset počkat na další náznaky a případně samotné představení. Je také možné, že nakonec nedojde na představení v letošním roce.

Zdroje: gsmarena.com, gsmarena.com, sammobile.com, phonearena.com



Domů » Články » Samsung chystá čtvrtou generaci Galaxy Z, zřejmě přibude jeden typ navíc

reklama reklama