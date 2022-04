Nový iPhony pravděpodobně přijdou bez výřezu v displeji

Zdroj: 9to5mac

Apple by měl letos představit čtyři modely iPhonů. Bude se jednat o iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max a iPhone 14 Pro Max. Naopak verze mini se již pořadového čísla 14 nedočká, Apple se rozhodl tento model ukončit.

Nový iPhone 14 Pro a Pro Max by mohl opustit klasický notch

Podle twitterového účtu Saran Byte unikly na webu Weibo snímky panelů pro displeje, které poodhalují nejen poměry stran displeje, ale také to, jak by měly být nově řešeny prostupy v displeji pro přední kameru a senzor u modelů iPhone 14 Pro Max a iPhone 14 Pro. Jak je na snímcích patrné, nové iPhony by již neměly mít klasický notch výřez, ale nově by měly být opatřeny „průstřelem“ v displeji. U modelů iPhone 14 a iPhone 14 Max notch zůstává.

Modely iPhone 14 a iPhone 14 Max (kódové označení D27 a D28) by měly podle zdrojů přijít z velikostí displeje 6,1 palců respektive 6,7 palců. Modely iPhone 14 Pro a iPhone 14 Pro Max (kódové označení D73 a D74) by pak měly přijít s velikostí displeje stejnou jako modely bez přídomku Pro, ale mohly by přijít s vyšším rozlišením displeje.

