Samsung Galaxy Watch 5 by mohly obdržet měření tělesné teploty

Galaxy Watch 4; zdroj: Dotekomanie.cz

Nové chytré hodinky Samsung Galaxy Watch 5 by měly být představeny letos v srpnu a podle zvěstí by mohly být vybaveny funkcí měření tělesné teploty.

Přidáním této funkce pravděpodobně Google reaguje na probíhající situaci kolem COVIDu, kdy chce uživatelům přinést ještě lepší možnost kontroly tělesné kondice včetně zdravotních ukazatelů, jakým je i tělesná teplota. Samsung i Apple implementaci této funkce prozatím oddalovali, jelikož se jim efektivně nepodařilo vyřešit problémy se zkreslením naměřených hodnot kvůli vnějším faktorům, jakým je například okolní teplota generovaná například zahříváním při cvičení a podobně.

Samsung údajně vyvinul novou technologii, která by toto mohla vyřešit. Pro měření bude pravděpodobně používat technologii v podobě infra teploměru. Prozatím to ale není zcela jisté. Kromě měření tělesné teploty přes chytré hodinky by Samsung rovněž mohl implementovat měření přes infra technologii i do svých sluchátek Galaxy Buds. Testování takového prototypu sluchátek bylo dokončeno a Samsung údajně připravuje termín vydání. Chytré hodinky Galaxy Watch 4 byly vydány vloni 11. srpna, je tedy pravděpodobné, že jejich nástupce Galaxy Watch 5 přijde v podobném termínu.

Zdroj: 9to5google.com



