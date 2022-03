Pixel 7 – zřejmě se představí o měsíc dřív [aktualizováno]

Zdroj: Google

Aktualizováno 16. 3.

Již dřívější spekulace naznačovaly, že by základní Pixel 7 mohl být o něco menší. Nyní to uvádí další zdroj, který navíc dodává, že displej bude mít 6,3 palců. Jde o mírné zmenšení v porovnání s Pixelem 6, která mý 6,4 palců. Co se týče Pro verze, úhlopříčka by měla být stejná, tedy 6,7 palců. Základní model bude mít 90Hz frekvenci, vybavenější model pak 120 Hz. Dokonce se objevují i informace, že bychom se mohli novinek dočkat o měsíc dřív, tedy již v září.

Aktualizováno 23. 2.

Zatím se objevily jen kusé informace o nadcházejících novinkách od Googlu, ale podařilo se získat schémata, na jejichž základě došlo na vytvoření prvních renderů. Zde jde spíše o samotné rozměry a design. Právě podoba by měla zůstat stejná, tedy i s větším foto modulem. Na renderech má být údajně Pixel 7, tedy menší model. Dle schémat jsou rozměry 155,6 x 73,1 x 8,7 milimetrů. Současný model má 158,6 x 74,8 x 8,9. Pokud se informace potvrdí, tak se nabídne menší zařízení. Dokonce i foto modul by měl být menší, konkrétně 11,5 mm.

Původní článek 22. 2.

Dá se říci, že Google zažil menší úspěch se současnými top modely Pixel 6 a Pixel 6 Pro, byť nelze přímo srovnávat s větší konkurencí. U těchto modelů přišel s netradičním designem a také s vlastním procesorem, který si nechal vyrobit u Samsungu. U další generace asi nedojde k nějaké velké změně a opět se o výrobu postará jihokorejský gigant.

Pixel 4a končí, Pixel 6 se skvěle prodává a blíží se Pixel 6a

Pixel 7

V tito chvíli nevíme, jak budou vypadat modely Pixel 7 a Pixel 7 Pro, ale máme zde náznaky některých specifikací. Podařilo se je objevit ve zdrojových kódech nadcházejícího Androidu 13. Novinky nesou kódová označení „Cheetah“ a „Panther“. Co se týče specifikací, dostanou nové modemy od Samsungu.

Současné modely disponují modemy Exynos Modem 5123 a novinky dostanou zatím nepředstavené Exynos Modem 5300. To je zatím jen spekulativní název. Kódové označení je g5300b. Mobily dostanou také nové procesory, které jsou evidovány jako GS201. Ty současné mají kódové označení GS101.

Jedná se i první náznaky novinek a více méně potvrzují dlouhodobou strategii v oblasti vlastních procesorů. Očekáváme, že v dohledné době se objeví první neoficiální rendery. Je otázkou, jestli Google zůstane u současného designu, nebo se pokusí o další atypický design.

