Motorola chystá top model Frontier 22 [aktualizováno]

Aktualizováno 27. 3.

V únoru se objevily informace o nadcházející novince Motorola Frontier 22, která by měla zapadnout mezi top modely. Díky dalšímu úniku se dozvídáme, že by mobil měl nabídnout zatím nepředstavený procesor Snapdragon 8 Gen 1+ společně s 12 GB LPDDR5. Zadní strana bude vybavena kromě 194MPx foťáku také senzory s 50 a 12 MPx. Přední strana bude mít 60MPx selfie kameru. Baterie by měla mít kapacitu 4500 mAh a bude podporovat 125W nabíjení. K dispozici má být i bezdrátová technologie, ale není jasné, jestli nabídne 30 nebo 50 W.

Původní článek 20. 2.

Motorola již nějakou dobu neměla nějaký top modle, který by vybočoval v porovnání s konkurencí. Zřejmě se ale chystá mobil, který minimálně z pohledu parametrů bude nabízet něco víc.

194 MPx

Evan Blass (@evlekas) zveřejnil render nadcházejícího modelu od Motoroly, který se bude chlubit mimo jiné 194MPx snímačem ba zádech. Zřejmě bude mobil moci fotit tak velké snímky, ale nativně se bude nabízet nižší rozlišení snímků. Jednoduše dojde na spojení pixelů, aby výsledná fotografie nabízela lepší kvalitu.

Můžeme jen odhadovat, že senzor bude od Samsungu, který má ve své nabídce právě 200MPx snímač. Další dva senzory mají mít 50 a 12 MPx, jeden pro ultra širokoúhlé snímky a druhý se zoomem. Displej asi nabídne 6,7 palců a bude se nabízet technologie pOLED. Měl by mít frekvenci 144 Hz.

O výkon se má starat Snapdragon 8 Gen 1 a všemu bude dodávat energii baterie o kapacitě 4500 mAh. Zřejmě bude součástí 120W technologie nabíjení. Zřejmě dojde i na bezdrátové nabíjení, kde by měla být 50W technologie. K představení novinky by mělo dojít v červenci.

