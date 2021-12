Realme GT 2 Pro na prvním renderu [aktualizováno]

Realme GT Zdroj: Dotekomanie

Aktualizováno 16. 12.

Realme GT 2 Pro by se měl představit ještě před svátky, tedy aspoň pro Čínu. Již nyní známe některé specifikace a nyní se dozvídáme další. Dle všech náznaků nemáme očekávat foťák pro zoom. Místo toho společnost spíše použije 50MPx foťák s úhlem záběru 150°. Taková specifikace se jen tak nevidí a celkem nás zajímá, jak se firma vypořádala s kvalitou fotek u takového snímače. Co se týče hlavního foťáku, tak by měl nabídnout 50 MPx s optickou stabilizací obrazu.

Aktualizováno 29. 11.

Po pár dnech zde máme první rednery nadcházejícího top modelu od Realme. Smartphone Realme GT 2 Pro připomíná svým designem Nexus 6P (recenze). Kromě toho se dozvídáme, že na zadní straně budou dva 50MPx foťáky, jeden pro ultra širokoúhlé snímky. Také zde bude 8MPx s periskopickým řešením pro zoom. Displej by měl nabídnout WQHD+ rozlišení. Více informací o mobilu nemáme a musíme si počkat, jestli se třeba potvrdí bezdrátové nabíjení nebo odolnost vůči vodě.

Aktualizováno 28. 11.

Společnost Realme má připravovat top model, který by měl zamířit do nejvyšších řad. Zřejmě se bude jednat o mobil Realme GT 2 Pro, aspoň soudě podle posledních informací. Podařilo se zachytit zařízení s označením RMX3300, které pokořilo hranici 1 milionu bodů v benchmarku AnTuTu. Dle dat máme očekávat procesor Snapdragon 8 Gen1, který bude uveden během několika dnů.

Co se týče ostatních specifikací, tak se nabídne 12 GB RAM typu LPDDR5 a 512GB úložiště UFS 3.1. Displej by měl mít 120Hz frekvenci a bude mít úhlopříčku 6,51 palců s rozlišením Full HD+. Bude se jednat o AMOLED panel. Zadní strana bude vybavena údajně 50MPx snímačem s optickou stabilizací obrazu. Přední strana nabídne 32MPx foťák. Nabíjení má využívat 125W technologii.

Musíme si počkat, jestli Realme zakomponuje další technologie, aby mobil mohl konkurovat jiným top modelům. Potřeboval by například odolnost vůči vodě nebo bezdrátové nabíjení.

Původní článek 15. 11.

Nabídnout v dnešní době dobrý a konkurenceschopný top model není nic jednoduchého. Jen použití nejvýkonnějšího procesoru nestačí a takový mobil musí mít přednosti i v jiných oblastech. Realme oficiálně oznámilo, že se brzy dočkáme skutečného top modelu, s kterým chce vstoupit do nejvyšších příček

Top model od Realme

Realme má již na svém kontě svůj top model v podobě Realme GT (recenze), přičemž nesmíme zapomenout například na Realme GT Master Edition (recenze), což je spíše zástupce vyšší střední třídy. Již se spekuluje o dražším modelu, ale zatím jsme neměli nic potvrzeno. Sky Li, CEO společnosti Realme, ale potvrdil, že se chystá jejich zatím nejdražší mobil.

Realme pracuje na novém top modelu, má být dražší než řada GT

Dle jeho slov se bude jednat o smartphone s cenou přes 800 dolarů, což je v přepočtu přibližně 17 600 Kč, přičemž česká cena by mohla být přes 23 000 Kč. Dle dosavadních spekulací nabídne minimálně 125W technologii nabíjení a bude použit displej E5 AMOLED, tedy vyšší kvality se 120Hz obnovovací frekvencí. Dá se taky předpokládat, že novinka bude vybavena procesorem Snapdragon 898, který bude uveden do konce tohoto roku.

To vše zatím mluví o dobře vybaveném mobilu, ale aby byl konkurenceschopný v této cenové kategorii, nebude to stačit. Realme bude muset sáhnout po stereo reproduktorech, bezdrátovém nabíjení a také odolnosti vůči vodě a prachu. Firma bude muset ukázat, že umí vytvořit špičkový kamerový systém poskytující nejlepší kvalitu fotografií a videí. A zde se právě dostáváme na velmi těžkou disciplínu, kde selhávají věhlasnější značky.

Sice si budeme muset počkat na bližší informace, ale je otázkou, jestli má Realme vůbec šanci ve vysoké lize. Firma by musela ohromit nějakou vlastností nebo poměrem vůči konkurenci.

