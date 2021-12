Google Překladač dostává novou podobu [aktualizováno]

Zdroj: Google

Aktualizováno 15. 12.

S novou verzí Androidu přišla obměna i vzhledu aplikací. To se týká i Překladače, který nabízel novou podobu zatím jen pro nejnovější smartphony Pixel, ale od dnešního dne by se měl nový design začít ukazovat i na dalších smartphonech. Podle všeho dochází k nasazení jen u starších Pixelů, ale dá se předpokládat, že co nevidět zamíří i na mobily jiných značek.

Původní článek 21. 10.

Google prvně vydal Android 12 do AOSP pro výrobce smartphonů, až včera vypustil verzi pro smartphony Pixel. Dočkali jsme se také aktualizace mnoha aplikací, které obsahují několik úprav pro novější systém, přičemž mnoho z nich bylo aktualizováno v posledních týdnech a měsících. I samotná aplikace Google Překladač se dočkala změny, a musíme říci, že je značná.

Google představil Pixel 6 a Pixel 6 Pro, své nejodvážnější mobily

Překladač v novém

Původní velmi strohá podoba byla kompletně předělána, což se dotklo i odstranění bočního menu. Aplikace nově koresponduje s novým stylem, kde se menu ukrývá pod profilovou fotografií. Navíc celé prostředí je asi trochu lépe zpracováno, když podstatné ovládací prvky jsou dole.

Už jen změna rozložení prvků napomůže s ovládáním. Nově si tak nebudete zakrývat rukou celé prostředí, pokud budete chtít změnit jazyk nebo stisknout nějaké tlačítko. Aby toho nebylo málo, tak bylo přidáno několik gest. Například tažením prstu dolů získáte přístup k historii.

Jedná se asi o jednu z největších změn nějaké aplikace od Googlu za poslední dobu. V tuto chvíli dochází k postupnému šíření, přičemž záleží hlavně na serverech Googlu. Nemusíte tedy čekat na aktualizaci, spíše na uvolnění samotným Googlem.

