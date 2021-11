Plánovaný Xiaomi Mi 12 by měl přijít s vylepšeným 50 MPx fotoaparátem a rychlým 100W nabíjením

Zdroj: Xiaomi

Je to rok, co byl představen smartphone Xiaomi Mi 11, a tak je netrpělivě očekáván jeho nástupce Mi 12. Ten zřejmě přinese změny v použitém fotoaparátu a také vylepšenou podporu rychlého nabíjení.

Xiaomi Mi 12 pravděpodobně přijde ve znamení vyššího výkonu a vylepšeného fotoaparátu

Loňský model Xiaomi Mi 11 nabídnul nejvyšší řadu procesorů od Qualcommu – Snapdragon 888, fotoaparát s rozlišením 108 MPx a AMOLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí. U letošního modelu Mi 12 očekáváme, že fotoaparát nebude disponovat takovým rozlišení jako loňský model. Mi 12 by ale měl přijít s vylepšenou technologií a rozlišením 50 MPx. Nebude tedy vybaven ultraširokoúhlým snímačem, který dostal Xiaomi 11T Ultra, nicméně i tak se bude jednat o posun k lepšímu, navzdory nižšímu rozlišení. Očekáváme také, že Mi 12ka bude vybavena novou generací procesoru, konkrétně Snapdragonem 898, který by měl debutovat 30. listopadu.

Kromě vylepšeného fotoaparátu a nového výkonnějšího procesoru by měl Mi 12 obdržet i podporu rychlého 100W nabíjení. Nový model by rovněž, dle zvěstí, měl být vybaven baterií s větší kapacitou a „vnitřnosti“ by měly být zabaleny v tenčím těle. Změn by měl doznat i displej, jehož poměr k tělu telefonu by měl být vyšší a selfie kamera v displeji bude mít menší rozměry. V tuto chvíli zatím nemáme informace o tom, kdy bude model Xiaomi Mi 12 představen, ale je možné že to bude ještě letos.

