Samsung rozšíří řadu Galaxy S21 o verzi FE 5G

Spekulace kolem modelu Galaxy S21 FE 5G se rozšiřují díky zařazení výpisu do otevřené databáze Google Play Console. Telefon byl naposledy otestován v benchmarku Geekbench, kde zanechal první stopy včetně výbavy. Aktuální únik přichází s o něco větší várkou informací, které navíc potvrzují předchozí zprávy. Jihokorejský výrobce zřejmě brzy novinku začne sám upřesňovat.

Pokud dáme dohromady všechny dosavadní specifikace, tak chystané Galaxy S21 FE 5G bude disponovat 6,4palcovým Super AMOLED displejem s rozlišením 2 400 x 1 080 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz. Hardwarovou stránku zastoupí osmijádrový procesor Snapdragon 888 od Qualcommu s grafickým čipem Adreno 660 a modemem Snapdragon X60 podporující 5G sítě.

Kromě varianty s 6GB operační pamětí RAM lze vyhlížet výkonnější variantu, která vyrukuje do světa s větší 8GB operační pamětí RAM. Prozatímní seznam podtrhuje 4 500mAh baterie, kam nepochybně dosadí technologii rychlého nabíjení. I když nejsou nikde uvedeny kapacity interního úložiště, tak velikosti 128 GB a 256 GB dávají smysl včetně podpory paměťových microSD karet. To platí i pro předinstalovaný operační systém Android 11 rozšířený o vlastní nadstavbu One UI ve verzi 3.1.

