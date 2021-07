Twitter chystá like a dislike

Zdroj: Dotekomanie.cz

Tlačítko „To se mi nelíbí“ je již dlouhou dobu jednou z nejžádanějších funkcí, alespoň co se týká platformy Twitter. Uživatelé po této funkcionalitě volají dlouhá léta, stejně tak jako po možnosti editovat již zveřejněné tweety. Funkce by mohla pomoci uživatelům přiblížit, zda jsou tweety relevantní, či nikoliv.

Líbí, nelíbí

Twitter oficiálně oznámil, že aktuálně testuje nový systém downvote a upvote s malou skupinu iOS uživatelů. Nová funkce se objevuje několika různými způsoby nad obvyklými možnostmi interakce s odpovědí na tweet. U některých se tlačítka upvote a downvote zobrazují jako šipky nahoru a dolů, palec nahoru a palec dolů nebo ikona srdce a šipka dolů.

Nový systém je prý navržen tak, aby měřil typy odpovědí, které lidé mají rádi na Twitteru. Zajímavější je ale fakt, že se hodnocení (like / dislike) nebude široké veřejnosti vůbec zobrazovat. Jako uživatel budete moci pouze ohodnotit příspěvek, přičemž ostatní hodnocení neuvidí. Tím by se mohlo předejít k šíření dezinformací nebo alespoň by nemuselo docházet k ovlivňování příspěvků.

