Nothing příští měsíc představí první produkt [aktualizováno]

Aktualizováno 29. 6.

Původně jsme očekávali uvedení prvního produktu od nově vznikající společnosti již tento měsíc, ale nakonec se tak stane až v červenci. Konkrétně se tak stane 27. července v 15:00 našeho času na oficiálních stránkách společnosti. Víme, že se bude jednat o sluchátka. Jen jsme se dozvěděli, že získají označení „Nothing ear (1)“.

Původní článek 11. 5.

Carl Pei odstoupil z vedení společnosti OnePlus a začal zcela novou dráhu s firmou Nothing. Kromě toho nová společnost dokázala pojmout zbytky firmy Essential od otce systému Android. Nějakou dobu jsme mohli sledovat, jak do Nothing investují i velké společnosti a konečně se dočkáme prvního produktu.

Spoluzakladatel One Plus – Carl Pei představil projekt Nothing

Nothing Ear 1

Firma zatím není moc konkrétní, ale před nějakou dobou došlo k naznačení, že první produkt budou sluchátka. Nyní Nothing láká na představení, byť samotný design není znám. Ten je dle vyjádření stále přísně tajný. K dispozici je jen jeden obrázek, z kterého můžeme maximálně vyčíst, že se dočkáme bezdrátových sluchátek.

Nothging uvádí, že jsou výhradně určená pro poslech hudby, podcastů a audioknih. To asi není překvapivé, ale nikde se nezmiňuje telefonování, ale asi se bude jednat o další funkci

Nothing ke sluchátkům jen dodává, že zájemci mohou očekávat ikonický design, vylepšené funkce a „transparency“, tedy asi průhlednost. Ale také to může mít nějakou spojitost s osobními daty, ale to jen hodně spekulujeme. K představení má dojít v červnu a jedná se o první produkt z mnoha. Co bude následovat, není zatím jasné.

