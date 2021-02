Google Pixel 5a se ukazuje na prvních renderech

Zdroj: @onleaks

Google nastavil trend, že v první polovině toku uvede smartphone Pixel pro střední třídu a v druhé pak top model, tedy smartphone s nejvyššími specifikacemi v rámci samotné řady mobilů. Sice se stále jedná o top model, ale nemůže se rovnat z pohledu specifikací konkurenčním smartphonů. Očekáváme, že v dohledné době se představí Pixel 5a. Právě dnes jsme se dočkali neoficiálních renderů.

Pixel 5a jako Pixel 5?

Obrázky samotného mobilu byly vytvořeny na základě uniklých CAD schémat, takže nemusí zcela odpovídat následné podobě. Za zveřejněním stojí @onleaks, který zpravidla bývá v tomto ohledu přesný. Možná si řeknete, že se jedná vlastně jen o znovupoužití designu Pixelu 5 (recenze), ale rozměry jsou zde trochu jiné. Pixel 5a spíše vychází z modelu Pixel 4a 5G, ale je o něco vyšší, užší a tenčí (156,2 x 73,2 x 8,8 mm)

Sice nemáme podrobnější informace o výbavě, ale zřejmě se nabídne rovnou podpora sítí páté generace. Zatím je brzy na nějaké odhady, ale možná Google sáhne po levnějším procesoru Snapdragon 690, který disponuje 5G modemem. Na zadní straně se nachází čtečka otisků prstů a zatím dva neznámé foťáky. Možná Google zůstane u sestavy běžného a ultra širokého. Zdroj dodává, že displej bude mít 6,2 palců a nabídnou se také stereo reproduktory.

Pixel 5a by měl stále nabídnout 3.5mm konektor pro sluchátka. Moc novinek se zde neodehraje, aspoň podle těchto informací. Samozřejmě musíme počkat na specifikace a hlavně samotnou cenu. Snad by Google letos mohl rozšířit dostupnost. Nejvíce ale upíráme oči na Pixel 6, který by snad v tomto roce mohl pokročit s fotografickými senzory, jelikož doposud Google používal stále jeden a ten samý základ.

Zdroj: voice.com



