Specifikace Huawei Mate X2 poodhaleny: Kirin 9000 a 50MPx fotoaparát

V roce 2019 jsme měli možnost vyzkoušet si první ohebný smartphone od Huawei, konkrétně model Mate X. Zařízení se nám velice líbilo, avšak jako každý prvorozený model mělo své mouchy. Ty se Huaweii částečně podařilo opravit v druhém modelu Mate Xs, který se dostal také na český trh. Nyní se však odhalují specifikace dalšího zástupce této řady ohebných smartphonů Mate X2.

Konkurence pro Galaxy Z Fold

Primární displej, který se tentokrát bude otevírat, jako v případě Samsung Galaxy Z Fold 2, bude mít úhlopříčku 8,01 palců a rozlišení 2480 x 2200 pixelů. Sekundární displej, který bude umístěn zvenku zařízení pak dostane úhlopříčku 6,45 palců s rozlišením 2700 x 1160 pixelů. Zásadní novinkou je tentokrát změna v konstrukci. Nově bude displej „otevírací“, nikoliv „ohýbací“.

Po stránce hardwarové výbavy se nám Huawei bude snažit naservírovat to nejlepší, co může nabídnout. Pohonnou jednotkou by se měl stát Kirin 9000, který jsme mohli poprvé spatřit v modelu Mate 40 Pro (recenze). Pro pořizování fotografií pak bude sloužit hlavní 50MPx snímač, doplněný doposud neznámými 16MPx, 12MPx a 8MPx objektivy. Pravděpodobně se však bude jednat o ultraširokoúhlý objektiv a dva teleobjektivy s optickým zoomem. Ten totiž Mate X2 bude umět až 10násobný.

Ostatní výbavu by pak měla zahrnout baterie o kapacitě 4400 mAh s podporou 66W nabíjení. Prostředí pak bude běžet na postarším Androidu 10, který však může jednou nahradit HarmonyOS. Vzhledem ke konstrukci pak nepřekvapí poněkud vetší rozměry 161,8 x 145,8 x 8,2 mm. Otazník ale visí nad cenou a dostupností v ČR, jelikož Mate X se k nám do oficiálního prodeje nedostal a Mate Xs naopak atakoval cenovku 60 tisíc korun.

