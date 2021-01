Redmi K40 dostane Snapdragon 888 [aktualizováno]

Zdroj: Redmi

Aktualizováno 12. 1.

Ke konci minulého roku se objevily informace kolem chystaného modelu Redmi K40, přičemž jsme předpokládali, že novinky bude zapadat do střední třídy. Nyní se ukazuje, že spíše zamíří do vyšších příček, jelikož společnost potvrdila použití procesoru Snapdragon 888. Aby toho nebylo málo, Lu Weibing, generální manažer společnosti Redmi, potvrdil, že Redmi K40 bude stát v základní verzi 2999 juanů, což je v přepočtu takřka deset tisíc korun. Česká cena by se tak mohla pohybovat kolem 13 000 Kč. To by znamenalo, že se bude jednat o cenově dostupnější mobil než Xiaomi Mi 11.

Původní článek 28. 12.

Společnost Redmi, která spadá pod Xiaomi, se tak trochu urvala z řetězů, aspoň v případě některých modelů. Příklad může být aktuální série Redmi K30, kde najdete mnoho modelů s různými specifikacemi, designem a také řešením některých prvků. Byly představeny varianty jako Redmi K30 5G Extreme Edition, Redmi K30 Ultra, Redmi K30, Redmi K30 5G, Redmi K30 Pro, Redmi K30 Pro Zoom Edition, Redmi K30i 5G a Redmi K30S. Nadcházející řada Redmi K40 by měla být více sjednocena v případě některých specifikací.

Redmi K40

U nové série neočekávejte dramatické vylepšení specifikací. Například aktuální série K30 nabízí nanejvýš 30W nabíjení, přičemž K40 bude disponovat 33W technologií. Očekáváme, že základní modely nabídnou procesor Snapdragon 750G s integrovaným modemem s podporou sítí páté generace, ale je docela možné, že nakonec přijdou rovnou s nadcházejícím Snapdragonem 775, který by měl být uveden v dohledné době.

Verze Redmi K40 Pro by mohla nabídnout na zadní straně až 108MPx snímač, přičemž další by mohl umožnit i 12násobné optické přiblížení pomocí periskopu. Tato vychytávka by ale spíše mohla být až u modelu orientovaného na focení. Zatím není jasné, jak to bude s displeji, ale dle některých náznaků bude i zde vidět větší sjednocení. U řady K30 můžeme najít displeje s 60 až 144 Hz, což je značný rozptyl. Možná společnost opustí základních 60 Hz a mobily budou mít minimálně 90Hz displeje.

Dokonce se objevily údajné fotografie Redmi K40, tedy základního modelu, kde jde vidět jeden otvor pro přední kameru. Pro některé bude dobrou zprávou, že mobil stále disponuje konektorem pro sluchátka. Zadní strana má rovnou čtyři foťáky, ale zde asi budou dva nabízet nízké rozlišení pro makro snímky a určení hloubky ostrosti. Úložiště bude minimálně ve verzi 128 GB.

Redmi se pravděpodobně neponaučí a opět můžeme očekávat celou škálu variant série Redmi K40. Zatím ale nevíme, kdy se objeví první modely. Buď si budeme muset počkat na představení Snapdragonu 775, nebo Redmi jednoduše použije dostupný Snapdragon 750G, případně Snapdragon 690.

Zdroje: gsmarena.com, gsmarena.com, gsmarena.com, gsmarena.com, xda-developers.com



