Google Zprávy konečně získávají šifrování [aktualizováno]

Aktualizováno 26. 1.

Před pár měsíci jsme vás informovali, že aplikace Zprávy od Googlu dostane podporu šifrování. Novinka se dostává mezi uživatele postupně a dnes můžeme potvrdit, že se objevuje i v Česku. Nejenže je nyní komunikace šifrovaná od uživatele k uživateli, ale také můžete mít jistotu, že k nim nemá přístup třetí strana, ani Google samotný.

O dostupnosti budete informováni malým dialogovým oknem u tlačítka pro odeslání. Zde se navíc objeví malý zámeček, který je k vidění u poslední odeslané nebo přijaté zprávy. Je zde ale podmínka, že obě strany musí používat aplikaci Zprávy a také musí být dostupná funkce RCS, která je v Česku běžná. Více o šifrování si můžete přečíst na stránce podpory.

Původní článek 20. 11.

Když se chcete bavit o Googlu a jeho komunikačních službách, možná vás rozbolí hlava, jelikož je to v podstatě jeden velký zmatek, který se navíc v čase mění. Společnost dlouho hledala nějakou platformu, která by zde byla delší dobu a prosadila se. Už jen vyjmenovat všechny pokusy by zabralo nějaký čas. V poslední době se ale Google věnuje své aplikaci Zprávy, která původně byla jen na posílání SMS a MMS zpráv. Již nějakou dobu podporuje i nový standard RCS (Rich Communication Services), ale ještě nebyl plně rozšířen, tedy až do dnešního dne.

Zprávy přes RCS

Výhodou technologie RCS komunikace skrze internetové připojení. Nejste tak zpoplatněni za každou zprávu a ani nejste omezeni. Google se snažil dohodnout s mobilními operátory, ale nebylo to jednoduché a nedošlo k nějakému velkému rozmachu. Proto se nakonec rozhodl zavádět podporu RCS nezávisle na nich, čehož jsme se dočkali i u nás.

Dnes Google oznámil globální dostupnost, takže již nezáleží na tom, v které zemi se nachází a jakého operátora máte. Postačí jen aplikace Zprávy od Googlu, případně jiná aplikace s podporou RCS. Zde stojí za zmínku, že Vodafone na svých zařízeních má kompatibilní aplikaci stejně jako Samsung. Do jisté míry by se dalo říci, že všechny smartphony s Androidem mají svou verzi Apple iMessage.

Ačkoliv komunikace přes RCS nabízí větší možnosti a k dispozici jsou třeba indikátory přečtení, psaní atd., tak celé službě chyběla klíčová vlastnost, s kterou se ale mohl chlubit Apple u svého řešení. Myslíme tím en-to-end šifrování. Google ale naštěstí začíná implementovat podporu, takže zprávy budou zabezpečeny. Jednak ke konverzaci nebudou mít přístup aplikace třetích stran, případně i samotný Google.

End-to-end šifrování bude dostupné prvně pro beta testery aplikace, v následujícím roce dojde k rozšíření mezi všechny uživatele. Je zde podmínka, aby oba uživatelé měli dostupnou tuto funkci, jinak konverzace není šifrovaná. Aplikace vás informuje o aktivním šifrování pomocí přidání menšího zámečku k ikonám uživatelů a také do odesílacího tlačítka.

Pokud by se jednou rozhodl přidat i Apple a využil by standard RCS, jednalo by se o velký pokrok v komunikaci.

