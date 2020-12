Nové Redmi 9T se začíná objevovat

Zdroj: Bgr.in

Další neznámá konfigurace telefonu do produktové řady Redmi 9 je zřejmě za dveřmi. Nasvědčuje tomu nejnovější zápis provedený do certifikační databáze NBTC. Ten se konkrétně týká modelu s kódovým označením M2010J19ST a v konečném výsledku by se mělo jednat o Redmi 9T. Zařízení má jít do prodeje v celosvětovém měřítku, takže u nás může být známo spíše jako Redmi Note 9T.

Vystoupí z průměru

Thajský certifikační úřad mu připisuje 6,53palcový IPS LCD displej s FullHD+ rozlišením a standardní výřez ve tvaru padající kapky zabere 8megapixelová selfie kamerka. Hlavní výkon bude zajišťovat osmijádrový procesor Snapdragon 662 od Qualcommu, grafický čip Adreno 610 nebo 6GB operační paměť RAM. Pokud uživatelům nevystačí 128GB interní úložiště, tak vhod přijde slot pro paměťovou microSD kartu.

Zadní část osadí čtyřmi fotoaparáty ve složení objektivů 48 + 8 + 2 + 2 MPx, zatímco čtečka otisků prstů se dostane do boční části konstrukce. Mezi ostatní prvky výbavy lze zařadit 6 000mAh článek baterie, technologii rychlého 18W nabíjení či vlastní softwarové rozhraní MIUI ve verzi 12. Jedinou vadou na kráse může být absence podpory sítí 5. generace. Nakonec v kuloárech se hovoří o oficiálním oznámení už během měsíce ledna 2021.

Zdroj: gizmochina.com



