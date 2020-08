Zdroj: androidcommunity.com

Aktualizováno 26. 8.

LG zatím nezkouší smartphony s ohebným displejem, spíše se vydává cestou dvou displejů, což zatím realizuje jen v podobě příslušenství. Před třemi měsíci jsme ale prvně slyšeli o chystané novince LG Wing. Také byl k dispozici render, ale nyní web AndroidAuthority získal krátké video s ukázkou použití novinky. Na desetisekundovém videu je vidět mobil v rozloženém stavu, kde sekundární displej slouží pro přehrávání hudby a na druhém je k dispozici navigace.

Původní článek 14. 5.

Zdá se, že LG chystá zajímavé věci. Po modelech ThinQ, K51 a Velvet nyní jihokorejský technologický gigant pracuje na zcela jiném kousku. Nejedná se o LG Stylo 6, ale další strategické a inovativní zařízení. Prozatím nese kódové označení „Wing“ a je vybaveno dvěma displeji – hlavním 6,8palcovým a dalším 4palcovým displejem. Zajímavé je ale umístění obrazovek. Oba displeje jsou totiž umístěny ve tvaru písmene T – horizontální rozvržení je pro hlavní displej, zatímco vertikální displej pro klávesnici.

LG Wing může a nemusí zaujmout

Samozřejmě se prozatím jedná pouze o koncept, ale upřímně řečeno by jím měl i zůstat. Sice zařízení vypadá velmi zajímavě, ale je velkou otázkou, zda by jej zákazníci přijali. Konstrukce je úplně odlišná od současných telefonů, připomíná písmeno T. Podle všeho by smartphone měl být představen ve druhé polovině letošního roku.

S T-designem by uživatel mohl snadno pracovat s dokumentem nebo obrázkem na horním displeji a přitom používat klávesy či editační nástroje na druhém displeji. Zařízení by mělo disponovat také čipovou sadu Qualcomm Snapdragon 7 5. generace. Na zadní straně bude umístěn 64megapixelový fotoaparát. „LG Wing“ by mohl být prémiovým telefonem. Pokud společnost nepředstaví skládací telefon, může se jednat o prémiovou nabídku výrobce pro druhou polovinu roku 2020.

Zdroje: androidcommunity.com, androidauthority.com



Domů » Články » LG Wing s displejem ve tvaru písmene T na videu [aktualizováno]

reklama reklama