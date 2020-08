ARM možná získá nového majitele, nebo nové majitele

Zdroj: ARM

Za posledních několik týdnů se objevilo několik informací, že by společnost ARM měla být na prodej. Jedním ze zájemců je zřejmě Nvidia, ale jsou zde i jiní hráči. ARM Holdings je sice malou britskou společností, ale vyvíjí mnoho technologií a produktů. Například stojí za výpočetními jádry Cortex, která najdete v takřka každém mobilním zařízení. Dokonce i Apple se rozhodl pro nasazení ARM technologie u svých notebooků a počítačů. Otázkou je, kdo bude novým majitelem, pokud dojde k prodeji?

ARM v rukou Nvidie?

ARM Holdings je na trhu již 30 let a před čtyřmi roky tuto britskou společnost koupila japonská firma SoftBank za 23,4 miliard liber, což je v přepočtu 756 miliard korun. Masayoshi Son, CEO SoftBank, potvrdil, že se oficiálně zvažuje, co bude s firmou ARM.

Jedním ze scénářů je možný prodej jednomu zájemci. Zde se právě nabízí Nvidia, která má zkušenosti s těmito technologiemi. Ve své podstatě by došlo k návratu Nvidie na mobilní trh, kde dříve působila ve větší míře díky procesorům Tegra. Ty již u mobilů ani tabletů jen tak nenajdete.

Další možnosti je návrat ARMu na akciový trh, odkud byla společnost stažena před koupí v roce 2016. V tomto případě by byla budoucnost méně jasná a byla by značně ovlivňována pohyby na trhu. Na druhou stranu by hodnota společnosti mohla jít výše, jelikož do hry vstupuje Apple se svými notebooky a počítači, které mají využívat základy technologie ARM.

SiFive se možná stane konkurencí pro ARM v oblasti SoC pro mobily

Může trvat i několik měsíců, než se rozhodne, jaká bude budoucnost pro ARM. Pakliže do hry vstoupí jen jeden kupec, může se celý obchod protáhnout o několik měsíců. V tomto ohledu se musí počítat se schválením patřičných úřadů mnoha zemí.

