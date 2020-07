Realme chystá novinku V5 v rámci nové série

Zdroj: Realme

Realme se nedávno pochlubilo 125W nabíjení mobilů a dle vyjádření společnosti bychom se měli dočkat co nevidět nového smartphonu s touto technologií. Možná se nám nyní naskýtá pohled na mobil, který by mohl disponovat touto technologií. Výrobce totiž na svých sociálních sítích zveřejnil upoutávku na model z nové série. Novinka se jmenuje Realme V5.

Realme V5

Společnost nezveřejnila jakékoliv specifikace, ale z dostupných oficiálních obrázků lze vyčíst několik údajů. Například displej bude mít otvor pro přední kameru a na zádech bude modul se čtyřmi foťáky. Hlavní má nabídnout 48MPx senzor. Další zřejmě budou nabízet širokoúhlé snímání, makro a určení hloubky ostrosti. Samotná čtečka otisků prstů bude pravděpodobně umístěna na boční straně, což by mohlo indikovat, že displej bude typu LCD.

Odhaduje se, že novinka nese označení RMX2121. Právě tento model se podařilo zachytit u úřadu TENAA. Pakliže se to potvrdí, tak bychom mohli očekávat smartphone s podporou sítí páté generace. O výkon by se měl starat procesor Snapdragon 865 a úložiště by mělo být typu UFS 3.1.

Co se týče baterií, mají být použity dvě s hodnotami 2200 mAh. To nasvědčuje tomu, že by mobil měl nabídnout rychlé nabíjení. Nyní je otázkou, jestli se použije starší 65W technologie, nebo se dočkáme novinky se 125 W.

Zdroj: gsmarena.com



