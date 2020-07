Zdroj: GSMArena

CAD rendery Samsung Galaxy M51, které se poprvé objevily už v březnu letošního roku, odhalily několik parametrů. Tak například díky renderům víme, že se na zadní straně bude nacházet čtveřice fotoaparátů. Některé servery pak hovořily o tom, že jihokorejský výrobce do telefonu hodlá implementovat trojici zadních fotoaparátů. Tato informace je dle všeho nepravdivá.

Galaxy M51 může dorazit už v září

Lze tedy očekávat, že se na zadní straně objeví hlavní 64megapixelový a 12megapixelový ultraširoký fotoaparát. Další dva zbylé fotoaparáty jsou v současné době neznámé. Ačkoliv toho o chystaném modelu moc nevíme, nedávno se měl dokonce objevit v populární aplikaci Geekbench.

V aplikaci se telefon označoval jako SM-M515F a výpočetní test odhalil několik specifikací. Srdcem celého telefonu by měl být procesor Snapdragon 675. O dočasně spuštěné aplikace a dokumenty by se pak měla starat operační paměť s kapacitou 8 GB. Poslední informací pak je přítomnost operačního systému Android 10. Bohužel nevíme, kdy by se měl Samsung Galaxy M51 objevit. Některé zahraniční zdroje ale uvádí, že telefon dorazí v září letošního roku.

Zdroj: gsmarena.com



Domů » Články » Galaxy M51 dorazí se čtyřmi fotoaparáty

reklama reklama