Aplikace Revolut dostává tmavý vzhled

Softwarové společnosti se v poslední době začaly soustřeďovat na zakomponování tmavého vzhledu do systému i aplikací. U mobilů s displeji založených na technologii AMOLED/OLED má tmavý vzhled pozitivní dopad na spotřebu energie, ale je zde ještě jeden benefit platící pro všechny typy mobilů. V noci systém nebo aplikace neoslní. Některé firmy tuto vychytávku ignorují a zdálo se, že Revolut nebude nic takového nasazovat, ale nedávno se společnost nechala slyšet, že brzy bude dostupný tmavý vzhled u aplikací. Dnes jsme se konečně dočkali.

Revolut a „dark mode“

Společnost po dlouhé době, kdy jejich aplikace byla známá svou bílou barvou, nasazuje tmavý vzhled. Nejedná se o nějaký pokus a vše vypadá propracovaně. Po aktualizaci se aplikace rovnou nastavila do tmavého režimu podle systémového nastavení.

Samozřejmě se v aplikaci nachází možnost pro výběr vzhledu. Vzhled dostal svou samostatnou sekci, kde se nabízí manuální přepnutí na světlý nebo tmavý, případně můžete nechat zvolenou možnost dle systému. Jak to již bývá, tak se nejedná o nasazení zcela černé barvy, ale aplikace je velmi tmavá a rozhodně nebude oslňovat v noci.

Tmavý vzhled je dostupný pravděpodobně zatím jen v beta verzi a brzy se dostane do stabilní varianty. Pokud se chcete zapojit do beta testování a mít tmavý vzhled k dispozici již nyní, navštivte tento odkaz a potvrďte zařazení do beta programu. Další pomyslnou metou pro aplikaci bude nasazení nativní podpory pro biometrické ověření. Aplikace zatím používá své řešení.



