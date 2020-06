Zdroj: Dotekomanie.cz

Samsung letos v březnu představil svého prvního zástupce se 108MPx fotoaparátem, a to model Galaxy S20 Ultra (recenze). Bohužel se právě tento model setkal s problémy s ostřením, které navíc rozhodně není tak rychlé jako Dual Pixel ostření na menších Galaxy S20 s 12MPx foťákem. Nový top model této korejské společnosti má mít již tyto problémy definitivně vyřešené.

Note 20 se spolehlivým ostřením a Snapdragonem 865+

Nový top model Galaxy Note 20 Ultra (možná se setkáme s označením Note 20+) má nabídnout již 108MPx foťák s rychlým ostřením a dále také nejnovější procesor Snapdragon 865+. Zatím ale není jasné, zda do Evropy opět nezavítá verze s procesorem Exynos. Pokud by tomu tak bylo, výrobce by pravděpodobně použil vylepšený Exynos 992.

Note 20 má dále nabídnout 120 Hz displej. Zatím ale podle nejnovějších informací spolehlivého leakera Ice Universe není jisté, že poběží na této frekvenci i při maximální rozlišení WQHD+.

Snapdragon 865+ má kromě řady Note 20 nabídnout také Tab S7, Fold 2 a Z Flip 5G, čímž údajně Samsung spolkne polovinu dodávek tohoto čipu. Řada Note 20 a Fold 2 mají pak být představeny 5. srpna.

Zdroj: gsmarena.com



Domů » Články » Galaxy Note 20 se 108MPx foťákem již nemá trpět problémy s ostřením

reklama reklama