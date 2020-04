Samsung Galaxy Fold 2 a Note 20 nemá být ovlivněn pandemií

Zdroj: Dotekomanie.cz

Zatímco dnes a denně slýcháme zprávy, jak koronovirus a pandemie nemoci COVID-19 ovlivňuje také mobilní trh, tak Samsungu se to nemá nijak dotknout. Připravované modely Samsung Galaxy Fold 2 a Galaxy Note 20 mají být dle tradice představeny v srpnu letošního roku.

Galaxy Fold 2 a Note 20 na konci léta

Poslední zprávy z Jižní Koreji hovoří o tom, že nemá dojít k žádnému zpoždění řady Note 20 a také nástupce ohebného telefonu Galaxy Fold. K představení tak má dojít dle původního plánu v srpnu letošního roku. Zatím není ale jasné, zda bude představení pouze online, nebo bude výrobce pořádat akci fyzicky pro novináře.

Ačkoliv je představení ještě docela daleko, jiní výrobci jsou pandemií již ovlivněni, a to plánují modely představit ještě později. Například Apple své iPhony pravidelně představuje v září a ten samý měsíc jdou do prodeje. Letos ale prý kvůli pandemii mají jít do prodeje později, možná až v listopadu.

Samsung Galaxy Fold 2 má dle spekulací nabídnou větší vnější displej s kapkovitým výřezem a naopak uvnitř má přijít o výřez. Má také podporovat stylus S-pen. Nový Galaxy Note 20 pak pravděpodobně přijme fotoaparáty a velký modul z řady S20.

