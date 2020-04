HTC chystá mobil střední třídy se Snapragonem 660

HTC Desire 12(+); Zdroj: HTC

HTC se stále nedaří, ale není se čemu divit, když na trh uvádí mobily velmi sporadicky. Například jsme se dočkali letos jednoho smartphonu, ale jeho dostupnost je omezené a navíc výbava nijak neoslňuje. Minulý rok byl představen HTC Desire 19e a zřejmě se chystá nástupce s označením HTC Desire 20 Pro.

Na pořádnou novinku od HTC si počkáme

V tuto chvíli máme k dispozici jen kusé informace a očekávali jsme, že se dočkáme nějakého konkurenceschopného zařízení, ale asi budete zklamáni. HTC Desire 20 Pro bude poháněn procesorem Snapdragon 660 s 6 GB operační paměti. Zdroj mimo jiné uvádí, že design by měl vycházet z mobilů jako OnePlus 8 a Xiaomi Mi 10.

Konkrétně přední strana Desire 20 by měla vycházet z novinky OnePlus 8, záda budou podobná Xiaomi Mi 10. Kódové označení je Bayamo, mobil bude disponovat Androidem 10 a konektorem na sluchátka. Vzhledem k tomu, že k dispozici bude Snapdragon 660, neočekáváme nějak vysoké specifikace. Na zadní straně zřejmě bude použit 48MPx foťák, ale jedná se čistě o náš odhad.

Abychom byli upřímní, ani Desire 20 Pro nevytrhne trn z paty legendární společnosti. Pokud se někdy chce vrátit na trh, musí přijít s agresivní strategií, která je vlastní novým značkám na trhu. I tak to nebude mít jednoduché. V tuto chvíli je i tak těžké zaujmout zákazníky a v mnohých oblastech dominují natolik silné značky, že to bude ještě těžší. Ale představte si, že by HTC udělalo odvážný krok a nabídlo by mobil s dobrou cenou a garancí aktualizací na 5 let.

