OnePlus Z bude aspirovat na krále střední třídy

Společnost OnePlus je nejlépe známá pro své vlajkové modely, které konkurují hlavně nízkými cenami. Zhruba před pěti lety se ale firma rozhodla zaměřit svůj zrak také na střední třídu a vydala OnePlus X. Po pěti letech je podle všeho výrobce připraven vydat novou generaci.

OnePlus Z může dorazit už v červenci

Podle dostupných informací má v plánu společnost vydat nově aktualizovaný model OnePlus X. Prodejní název by měl být ale jiný, konkrétně OnePlus Z. Cena tohoto kousku by se měla pohybovat kolem 450 dolarů, tj. cca 11 394 Kč bez DPH. Telefon bude konkurovat hlavně Pixel 4aXL a iPhone 9 (který by měl být brzy vydán). Prozatím není zřejmé, kdy by mohl být telefon představen. Analytici však hovoří o červenci letošního roku. Co ale tento model přesně nabídne?

OnePlus Z by měl nabídnout například 90Hz displej a trojici zadních fotoaparátů. Přítomný by měl být také 6,4palcový AMOLED displej se stejným průstřelem, jako nabízí Galaxy S20. Na rozdíl od OnePlus 8 Pro zde nebudou zaoblené hrany a rámečky budou o něco tlustší. Velkým dobrým ale může být 90Hz displej, hlavně v této cenové kategorii.

Na zadní straně, konkrétně v levém horním rohu, budou umístěny fotoaparáty v následujícím složení – hlavní 48megapixelový, 16 a 12megapixelový fotoaparát. Samozřejmě zde bude přítomna i přisvětlovací LED dioda.

Mezi další specifikace patří USB-C port a reproduktor na spodní straně telefon. V levé části konstrukce bude umístěna regulace hlasitosti, přičemž na pravé pak tlačítko pro vypnutí/zapnutí displeje. V prodeji by mohlo být i více variant, které by se lišily velikostí vnitřního úložiště. Hovoří se také o podpoře nejmodernějších mobilních 5G sítí.

Srdcem telefonu by mohl být procesor Dimensity 1000. K dispozici budou čtyři výkonná jádra Cortex A77 s frekvencí 2,6 GHz a čtyři jádra Cortex A55 s frekvencí 2 GHz. Nejzajímavější ale bude přítomnost 5G modemu. O dočasně spuštěné aplikace by se pak měla starat operační paměť s kapacitou 8 GB. Přítomné by mělo být i 128GB vnitřní úložiště.

OnePlus Z nabídne také Android 10 s nadstavbou OxygenOS 10, 4 000mAh baterii a podporu rychlého nabíjení pomocí technologie Warp Charge 30T 30W.

