ASUS Zenfone 7 zřejmě také nabídne „sporák“

Společnost Asus už tak často nepředstavuje mobilní telefony, ale stále se věnuje střední třídě a top modelům. Minulý rok nabídla celkem odvážný smartphone ZenFone 6 s otočným mechanismem pro zadní/přední kameru. Nyní to vypadá, že etos zůstane u běžnější konstrukce a spíše nabídne podobný design jiným top modelům.

ZenFone 7 se „sporákem“

Výrobci si dlouhou dobu lámali hlavu, jak rozmístit kamery na zadní straně. Dalo by se říci, že posledním trendem je vše dávat do čtvercového ostrůvku, takže mnohdy celá sestava kamer vypadá jako sporák. Někteří by řekli, že s tím začal Apple, ale tentokrát ne. Asus zřejmě zvolí jednodušší konstrukci hlavně kvůli technickým nárokům.

Do této chvíle jsme neměli jediný náznak toho, jak by mohl vypadat letošní model ZenFone 7, ale objevil se snímek obrazovky, který má zachycovat podobu chystaného modelu. Jak si můžete všimnout, zadní strana bude po stranách mírně zahnutá do stran a sestava kamer je ve středové horní části. Konkrétně se nabídnou tři kamery, čtvrté místo obsazuje přisvětlovací LED.

Ačkoliv nejsou k dispozici specifikace, dá se předkládat, že novinka bude mít Snapdragon 865, 12 GB operační paměti a nejvyšší model nabídne až 512 GB prostoru pro data. Spekuluje se, že by ZenFone 7 měl nabídnout i bezdrátové nabíjení, když se společnost nedávno přidala do konzorcia zastřešující tuto technologii.

