Xiaomi Mi 10 (Pro) – poodhalují se specifikace a design [aktualizováno]

Aktualizováno 6. 1.

Již jsme zde měli údajné specifikace nadcházející novinky Xiaomi Mi 10 a nyní se objevil zřejmě výsledek z benchmark testu AnTuTu. Sice to není směrodatný údaj, ale novinka údajně dosáhla na hodnotu 560 217 bodů. Tím se v podstatě potvrzuje spekulovaný procesor Snapdragon 865.

Kromě toho se objevil i údajný render novinky, čímž se potvrzuje zadní uspořádání kamer. Na přední straně si jde všimnout díry v displeji pro přední foťák. Dle velikosti mřížky na displejem by se dalo určit, že bude k dispozici stereo, ale na takové specifikace je příliš brzy. Jedno je ale jasné, displej bude mít integrovanou čtečku otisků prstů. Je otázkou, jestli se bude jednat o optickou nebo ultrasonickou technologii.

Aktualizováno 31. 12.

Po pár dnech se objevují spekulace kolem specifikací nadcházející novinky Xiaomi Mi 10. O procesoru netřeba spekulovat, společnost potvrdila použití Snpadragonu 865. Nyní se ale například dozvídáme o displeji, který by měl mít úhlopříčku 6,5 palců. Bude se jednat o OLED panel s 90Hz obnovovací frekvencí.

Co se týče výbavy v oblasti focení, tak hlavní senzor na zadní straně má být Sony IMX686 s 64 MPx. Další nabídne širokoúhlý záběr a 20 MPx. Dále máme očekávat 12MPx foťák se zoomem, kde by mělo být možné docílit 30násobného přiblížení (digitální). Poslední má mít 5 MPx a má se postarat o makro snímky nebo o hloubku ostrosti.

V případě Mi 10 Pro máme očekávat hlavní 108MPx senzor a dále 48MPx, ale není specifikováno bližší určení. Zbylé foťáky budou stejné.

Dále máme očekávat 40W nabíjení přes USB C, přičemž bezdrátové nabíjení má nabídnout 30 W. Dokonce bude obsaženo reverzní bezdrátové nabíjení, zde by měla bát hodnota 10 W. Mi 10 Pro má nabídnout 40W bezdrátové nabíjení a 66W nabíjení přes USB C.

Původní článek 28. 12.

Zanedlouho dojde na představení nového top modelu od společnosti Xiaomi. Loňský model Xiaomi Mi 9 (recenze) nabídl zajímavé specifikace a cenu, přičemž nyní lze tento top model pořídit za přijatelný peníz. Další generace ale má nabídnout o poznání lepší specifikace. K představení by mělo dojít na začátku roku a již nyní se začínají objevovat náznaky toho, co očekávat.

Xiaomi Mi 10

I tentokrát by mělo dojít na uvedení několika verzí, ale asi ne všechny budou představeny současně. Například model Xiaomi Mi 9 Pro 5G byl uveden s šestiměsíčním zpožděním. Základní Xiaomi Mi 10 má nabídnout nejnovější procesor Snapdragon 865, ale to není překvapení. Údajně se máme dočkat 108MPx senzoru na zadní straně, který vychází ze spolupráce právě společností Xiaomi a Samsung.

Již nyní se ale spekuluje o 66W nabíjení. Dle dostupných informací se bude společnost chlubit, že nová technologie nabije baterii z nuly na sto procent za pouhých 35 minut. Co se týče času, nebude se jednat o rekord, jelikož na trh najdeme mobily, které něco podobného zvládnou za 28 minut. Příkladem může být Oppo Reno Ace. V případě Xiaomi Mi 10 bude k dispozici ale větší baterie.

Xiaomi Mi 9

Kapacita by se měla pohybovat od 4500 do 4800 mAh, což bude skutečně pořádná porce energie. Jestliže základní model bude mít Full HD+ panel, mohl by vydržet na jedno nabití dva dny bez jakýchkoliv problémů.

Jsou zde i spekulace, u kterých nemáme úplnou jistotu, že se objeví u Xiaomi Mi 10. Jednou z nich je například integrace 50W bezdrátové nabíjení. Je docela možné, že právě taková technologie bude jen u verze Pro.

Zdroje: gsmarena.com, gizmochina.com, gizmochina.com



Domů » Články » Xiaomi Mi 10 (Pro) – poodhalují se specifikace a design [aktualizováno]

reklama reklama