Zanedlouho dojde na představení nového top modelu od společnosti Xiaomi. Loňský model Xiaomi Mi 9 (recenze) nabídl zajímavé specifikace a cenu, přičemž nyní lze tento top model pořídit za přijatelný peníz. Další generace ale má nabídnout o poznání lepší specifikace. K představení by mělo dojít na začátku roku a již nyní se začínají objevovat náznaky toho, co očekávat.

Xiaomi Mi 10

I tentokrát by mělo dojít na uvedení několika verzí, ale asi ne všechny budou představeny současně. Například model Xiaomi Mi 9 Pro 5G byl uveden s šestiměsíčním zpožděním. Základní Xiaomi Mi 10 má nabídnout nejnovější procesor Snapdragon 865, ale to není překvapení. Údajně se máme dočkat 108MPx senzoru na zadní straně, který vychází ze spolupráce právě společností Xiaomi a Samsung.

Již nyní se ale spekuluje o 66W nabíjení. Dle dostupných informací se bude společnost chlubit, že nová technologie nabije baterii z nuly na sto procent za pouhých 35 minut. Co se týče času, nebude se jednat o rekord, jelikož na trh najdeme mobily, které něco podobného zvládnou za 28 minut. Příkladem může být Oppo Reno Ace. V případě Xiaomi Mi 10 bude k dispozici ale větší baterie.

Xiaomi Mi 9

Kapacita by se měla pohybovat od 4500 do 4800 mAh, což bude skutečně pořádná porce energie. Jestliže základní model bude mít Full HD+ panel, mohl by vydržet na jedno nabití dva dny bez jakýchkoliv problémů.

Jsou zde i spekulace, u kterých nemáme úplnou jistotu, že se objeví u Xiaomi Mi 10. Jednou z nich je například integrace 50W bezdrátové nabíjení. Je docela možné, že právě taková technologie bude jen u verze Pro.

Zdroj: gsmarena.com



Domů » Články » Xiaomi Mi 10 – rozbíhají se spekulace

reklama reklama