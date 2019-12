Huawei P40 – příchod novinek potvrzen [aktualizováno]

Aktualizováno 18. 12.

Zpravidla se první objeví spekulace, fotografie, rendery a další informace kolem nadcházejících mobilů. Pár týdnů před oficiálním představením se dozvíme od společnosti datum uvedení a na světlo světa jsou vypuštěny první propagační materiály. Nyní se ale dozvídáme s několika měsíčním předstihem, kdy dorazí nová série Huawei P40.

Ředitel spotřebitelské divize, Richard Yu, oficiálně uvedl, že nové smartphony série Huawei P40 se představí na konci března v Paříži. Také dodal, že máme očekávat nový design, nebývalý výkon, úžasné fotografické schopnosti a také velmi dobrou výdrž baterie. Ale to není překvapující, když taková tvrzení používá každý výrobce pro své top modely.

Jedna změna oproti minulému roku zde bude, a pro některé zřejmě zásadní. Novinky nepřijdou s Google službami, jelikož stále panuje zákaz ze strany USA. K dispozici bude jen Huawei Mobile Services s vlastním obchodem pro aplikace. Tentokrát bychom se měli ale dočkat větší dostupnosti, než tomu bylo u Mate 30 (první dojmy). Tyto mobily ve své podstatě ani nezamířily na trhy do Evropy, v Česku tyto novinky ani neseženete přes překupníky. Je tedy velkou otázkou, jestli Huawei P40 zamíří do naší země, a pokud ano, jestli se vůbec budou prodávat.

Původní článek 12. 12.

Na základě nedávno zveřejněných informací na sociální síti Twitter se zdá, že příští vlajkový model společnosti Huawei bude skutečné monstrum. K tomu se zahraničním médiím povedlo získat další podrobnosti o modelu P40 Pro.

Huawei P40 Pro bude opravdové monstrum

Uniklé informace naznačují, že model P40 Pro bude vybaven 6,5palcovým displejem se zobrazovací AMOLED technologií. Displej kromě toho nabídne obnovovací frekvenci 120 Hz. To je mimochodem dvojnásobek oproti tomu, co nabízí běžné telefony, ale nejedná se o nějak velkou unikátnost.

Displej P40 Pro by měl být také vybaven dvěma výřezy (tzv. průstřel), ve kterých se budou nacházet fotoaparáty, konkrétně jeden na pořizování selfie a druhý ultra široký. Samotný zobrazovací panel by pak měl zaplnit 98 % přední části telefonu.

Na zadní straně telefonu bychom měli najít až pět fotoaparátů, včetně širokoúhlého 64Mpx fotoaparátu Sony IMX686. Dále zde bude ultra-široký 20Mpx fotoaparát a 12Mpx teleobjektiv. Telefon bude mimo jiné podporovat 4K video, zřejmě při 60 snímcích za sekundu. Srdcem celého telefonu pak bude procesor Kirin 990, případně očekávaná novinka Kirin 1020.

Snad ale nejzajímavější spekulací je grafenová baterie, která by měla být v modelu P40 Pro dostupná. Ta by měla nabídnout vyšší kapacitu, přičemž rychlejší bude i samotné dobíjení. Předpokládá se, že P40 Pro nabídne 5 500mAh baterii. S 50W nabíječkou by se telefon dobil za 45 minut (z 0 % do 100 %).

Jedná se o první náznaky novinky a je docela možné, že došlo k úniku nějakého prototypu. Dokud nebude k dispozici více informací, nelze zcela spoléhat na táto střípky, ale minimálně nám dávají představu, co očekávat.

Zdroje: phonearena.com, gsmarena.com



Domů » Články » Huawei P40 – příchod novinek potvrzen [aktualizováno]

reklama reklama